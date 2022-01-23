Агент Слуцкого прокомментировал информацию о причастности к скандалу с Деспотовичем

Кристиан Эмиле, агент главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого, прокомментировал информацию о причастности к переводу нападающего Джордже Деспотовича в дубль казанской команды.
«Это полная чушь. По правде говоря, Деспотович сам обратился ко мне за помощью для заключения контракта на ближнем востоке — месте, где у меня сильные связи и где я уже совершал громкие трансферы. В свою очередь я ему объяснил, что моё агентство САА Base работает только с игроками, с которыми у нас заключён договор.
CAA Base в настоящий момент лучшее агентство в европейском футболе, предоставляющее более 500 игроков и тренеров, например, таких, как Варан, Сон, Уолкер, Анчелотти и Лэмпард. Поэтому при всём уважении к Деспотовичу и другим игрокам, мы ни за кем не бегаем и не заставляем с нами сотрудничать», — сказал Эмиле в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Ранее «Чемпионат» сообщил, что Деспотович был переведён в дубль «Рубина» Леонидом Слуцким за отказ нападающего подписывать контракт с Эмиле.
- 23 января 2022
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