«Ливерпуль» нанял психотерапевта, чтобы помочь игрокам справиться с оскорблениями в сети
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«Ливерпуль» нанял специалиста по психическому здоровью Ишбель Стрейкер, чтобы помочь молодым футболистам справиться с психологическими проблемами, сообщает Daily Mail.
По информации источника, психотерапевт будет проводить индивидуальные сеансы с футболистами. Основная задача специалиста в «Ливерпуле» — помочь молодым игрокам справиться с оскорблениями и расизмом в социальных сетях, с зависимостями и последствиями внезапной славы.
«Ливерпуль» в 21 матче набрал 45 очков и занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является «Манчестер Сити», в 23 встречах набравший 57 очков. В тройку лидеров также входит «Челси» (44). Действующий чемпион Англии — «Манчестер Сити».
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