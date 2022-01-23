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«Лестер Сити» — «Брайтон энд Хоув Альбион»: прямая онлайн-трансляция игры начнётся в 17:00

«Лестер Сити» — «Брайтон энд Хоув Альбион»: прямая онлайн-трансляция игры начнётся в 17:00
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Сегодня, 23 января, состоится матч «Лестер Сити» — «Брайтон энд Хоув Альбион». Встреча 23-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Кинг Пауэр — Уолкерс» в Лестере. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Лестер Сити» — «Брайтон энд Хоув Альбион».

Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Мартин Аткинсон. Ему будут помогать ассистенты Эдвард Смарт и Дэниел Робатан. Резервный рефери – Тони Харрингтон.

«Брайтон энд Хоув Альбион» набрал 29 очков в 21 матче и занимает девятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Лестер Сити» (25) находится на 11-м месте в таблице. Лидером соревнований и действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити», набравший 57 очков в 23 встречах.

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