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«В любой момент могла начаться война». Форвард «Тулузы» вспомнил период игры на Украине

«В любой момент могла начаться война». Форвард «Тулузы» вспомнил период игры на Украине
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Нападающий «Тулузы» Рафаэл Ратан вспомнил о периоде выступлений за луганскую «Зарю» в 2018 году.

«Мне тяжело было адаптироваться на Украине из-за холода. Сейчас я чувствую, насколько горяч футбол с болельщиками. На Украине я этого не получал, там было мало фанатов, ведь нам с «Зарёй» пришлось переехать в другой город из-за войны.

Будучи в Бразилии, я хотел найти вариант продолжения карьеры в Европе. «Заря» сделала предложение, и я хорошо там начал, забивал голы, но потом выбыл из строя из-за травмы.

Мне требовалось проявлять терпение, ведь я был практически один в стране, которая находилась на грани войны. Я думаю, что вооружённый конфликт в Луганске не утих по сей день. «Заря» переехала в Запорожье, и это было трудное время. По улицам ходили вооружённые люди. Солдаты предупреждали, чтобы мы как можно меньше выходили из дома.

Дома в Запорожье были не отремонтированы снаружи, потому что в любой момент могла начаться война, и всё было бы разрушено», — приводит слова Ратана Lance.

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