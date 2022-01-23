«Арсенал» — «Бёрнли»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 17:00
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Сегодня, 23 января, состоится матч «Арсенал» — «Бёрнли». Встреча 23-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Арсенал» — «Бёрнли».
Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Дэвид Кут. Ему будут помогать ассистенты Гари Бесвик и Николас Хоптон. Резервный рефери – Роберт Джонс.
«Арсенал» набрал 35 очков в 20 матчах и занимает седьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Бёрнли» (11) находится на последнем, 20-м месте в таблице. Лидером соревнований и действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити», набравший 57 очков в 23 встречах.
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