«Челси» — «Тоттенхэм Хотспур»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:30
Поделиться
Сегодня, 23 января, состоится матч «Челси» — «Тоттенхэм Хотспур». Встреча 23-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Челси» — «Тоттенхэм Хотспур».
Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Пол Тирни. Ему будут помогать ассистенты Ли Беттс и Константин Хатцидакис. Резервный рефери – Эндрю Мэдли.
«Челси» набрал 44 очка в 23 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Тоттенхэм Хотспур» (36) находится на 6-м месте в таблице. Лидером соревнований и действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити», набравший 57 очков в 23 встречах.
Комментарии
- 23 января 2022
-
17:55
-
17:49
-
17:44
-
17:37
-
17:34
-
17:27
-
17:20
-
17:19
-
17:17
-
17:11
-
16:53
-
16:44
-
16:38
-
16:30
-
16:29
-
16:24
-
16:19
-
16:14
-
15:59
-
15:51
-
15:42
-
15:33
-
15:22
-
15:16
-
15:15
-
15:11
-
15:00
-
14:58
-
14:42
-
14:28
-
14:22
-
14:15
-
14:12
-
14:00
-
13:58
Партнерский контент