«Челси» — «Тоттенхэм Хотспур»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:30

Сегодня, 23 января, состоится матч «Челси» — «Тоттенхэм Хотспур». Встреча 23-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Челси» — «Тоттенхэм Хотспур».



Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Пол Тирни. Ему будут помогать ассистенты Ли Беттс и Константин Хатцидакис. Резервный рефери – Эндрю Мэдли.



«Челси» набрал 44 очка в 23 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Тоттенхэм Хотспур» (36) находится на 6-м месте в таблице. Лидером соревнований и действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити», набравший 57 очков в 23 встречах.