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Кокорин начнёт матч «Фиорентины» с «Кальяри» на скамейке запасных

Кокорин начнёт матч «Фиорентины» с «Кальяри» на скамейке запасных
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«Фиорентина» и «Кальяри» объявили стартовые составы на матч 23-го тура итальянской Серии А. Российский нападающий «фиалок» Александр Кокорин начнёт встречу на скамейке запасных.

«Кальяри»: Радунович, Альтаре, Гольданига, Дзаппа, Оберт, Марин, Грасси, Далберт, Белланова, Перейро, Жоао Педро.

«Фиорентина»: Тэтэрушану, Бираги, Игор, Миленкович, Одриосола, Кастровилли, Торрейра, Бонавентура, Гонсалес, Иконе, Пентек.

Встреча «Кальяри» — «Фиорентина» состоится сегодня, 23 января. Начало — в 14:30 мск. После 21 матча чемпионата Италии команда Кокорина занимает шестую строчку турнирной таблицы, набрав 35 очков. «Кальяри» в 22 матчах набрал 16 очков и располагается на 18-й позиции.

Напомним, 8 января стало известно, что российский нападающий стал обладателем сатирической награды «Золотая урна». Александр Кокорин победил в номинации «шут года» в итальянском футболе.

Кокорин выступает за «Фиорентину» с января 2021 года, проведя за это время девять матчей в Серии А и отметившись лишь двумя заработанными жёлтыми карточками. Контракт игрока с итальянским клубом истекает в 2024 году.

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