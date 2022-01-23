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Агент Ракицкого: скоро закроем вопрос с контрактом. Вероятнее всего, это будет не «Зенит»

Агент Ракицкого: скоро закроем вопрос с контрактом. Вероятнее всего, это будет не «Зенит»
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Футбольный агент Максим Дудченко, представляющий интересы защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого, высказался по поводу будущего украинского футболиста.

«От «Зенита» пока не поступало предложения продлить контракт. В ближайшее время закроем вопрос с контрактом. Скорее всего, это будет не «Зенит», — приводит слова Дудченко «РБ Спорт».

32-летний Ракицкий выступает в составе «Зенита» с января 2019 года. В 15 матчах нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги защитник отдал четыре голевые передачи и забил один гол. Контракт футболиста с российским клубом истекает летом 2022 года.

После 18 туров команда Сергея Семака возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 38 очков. На втором месте — московское «Динамо» (36), на третьем — «Сочи» (31).

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