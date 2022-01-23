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Лионель Месси попал в заявку «ПСЖ» впервые за месяц

Лионель Месси попал в заявку «ПСЖ» впервые за месяц
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«Пари Сен-Жермен» объявил заявку на матч 22-го тура французской Лиги 1 с «Реймсом».

Нападающий Лионель Месси попал в список впервые за месяц. Ранее аргентинский футболист перенёс коронавирус. Последний раз Месси выходил на поле 22 декабря прошлого года в матче с «Лорьяном» (1:1).

Заявка «ПСЖ»: Навас, Франки, Лавалле, Кимпембе, Рамос, Маркиньос, Данило, Дагба, Эррера, Керер, Мендеш, Верратти, Дракслер, Эбимбе, Симонс, Мишю, Паредес, Ди Мария, Месси, Мбаппе, Икарди.

Матч 22-го тура французской Лиги 1 сезона-2021/2022 «Пари Сен-Жермен» — «Реймс» состоится сегодня, 23 января, на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Начало встречи — в 22:45 мск. «ПСЖ» является лидером соревнований, набрав 50 очков в 21 матче.

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