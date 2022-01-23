Гасперини попросил руководство «Аталанты» не отпускать Миранчука
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Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук не уйдёт из команды зимой, сообщает журналист Николо Скира на своей странице в «Твиттере».
По информации источника, главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини попросил руководство клуба заблокировать переход полузащитника в «Дженоа». Это связано с проблемами хавбека команды Йосипа Иличича, у которого обострилась депрессия.
26-летний Миранчук выступает за «Аталанту» с сентября 2020 года, перейдя из «Локомотива». В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 13 матчах итальянской Серии А, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи. Также на его счету два матча в Лиге чемпионов. Контракт Миранчука истекает в 2024 году, портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 11 млн.
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