Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гасперини попросил руководство «Аталанты» не отпускать Миранчука

Гасперини попросил руководство «Аталанты» не отпускать Миранчука
Комментарии

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук не уйдёт из команды зимой, сообщает журналист Николо Скира на своей странице в «Твиттере».

По информации источника, главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини попросил руководство клуба заблокировать переход полузащитника в «Дженоа». Это связано с проблемами хавбека команды Йосипа Иличича, у которого обострилась депрессия.

26-летний Миранчук выступает за «Аталанту» с сентября 2020 года, перейдя из «Локомотива». В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 13 матчах итальянской Серии А, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи. Также на его счету два матча в Лиге чемпионов. Контракт Миранчука истекает в 2024 году, портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 11 млн.

Новость по теме
У хавбека «Аталанты» Иличича вновь возникли проблемы с психикой. Гасперини отреагировал
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022