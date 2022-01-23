Слуцкий: на сборах капитанами «Рубина» будут разные игроки. Перенимаем опыт сборной России

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий объяснил решение дать капитанскую повязку полузащитнику Хван Ин Бёму в товарищеском матче с «Вислой» (0:0).
«Мы перенимаем положительный опыт, который есть у сборной России. Решили, что на сборах капитанами у нас будут разные футболисты. Это очень хорошо для воспитания внутренних лидеров, в которых мы очень сильно нуждаемся», — приводит слова Слуцкого пресс-служба «Рубина».
«Рубин» перед возобновлением сезона в Российской Премьер-Лиге проведёт три учебно-тренировочных сбора в турецком Белеке. Второй сбор «Рубина» пройдёт с 27 января по 8 февраля, а третий — с 12 по 24 февраля.
Казанский «Рубин» набрал 22 очка в 18 матчах и занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (38). В тройку лидеров турнира входят также московское «Динамо» (36) и «Сочи» (31). В следующем туре чемпионата России после зимней паузы «Рубин» сыграет с «Зенитом».
- 23 января 2022
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