Каттани: Игнатов — один из самых многообещающих игроков России

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани прокомментировал пролонгацию контракта Михаила Игнатова с красно-белыми.

«На недавней пресс-конференции вопросы касались в основном тех, чьи контракты истекают в этом году. Но есть ведь и другие, не менее важные футболисты, сохранить которых — наш приоритет. Игнатов — один из самых многообещающих игроков России. И подписать его на длительный срок было чрезвычайно важно. Это исполнитель, вокруг которого можно строить сильную команду. Просто уверен, что у Игнатова есть всё, чтобы очень быстро стать для «Спартака» ключевым игроком. Впереди у него яркое будущее. Как и у Пруцева: он уже понимает, что нужно делать для построения успешной карьеры. Он много работает, полон энтузиазма, у него много сильных сторон. Уже сейчас я им доволен, но буду ещё счастливее, когда он выйдет на новый уровень. Уверен, это произойдёт.

Игнатов — это игрок, способный поднять качество игры всей команды. У него отличное видение игры, движение, техника. Мне кажется, до сегодняшнего дня его потенциал раскрывался неполностью. Он способен приносить намного больше пользы. И я очень рад, что мистер Ваноли первым сказал мне об этом. Он видит, что Игнатов способен дать команде намного больше. Считаю, что для его карьеры работа с Ваноли будет очень полезной. Этот тренер способен вывести Михаила на топовый уровень», — приводит слова Каттани официальный сайт «Спартака».