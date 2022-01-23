«Это несерьёзно. Почему он ничего не сказал?» Петржела раскритиковал поведение Азмуна

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал информацию, согласно которой Сердар Азмун покинул расположение санкт-петербургского клуба и отправился на подписание контракта с «Байером», не предупредив об этом руководство сине-бело-голубых и тренерский штаб. Таким образом, он нарушил медицинский протокол клуба, за что может получить штраф.
«Неужели «Зенит» действительно не знал, что Азмун ведёт переговоры с другим клубом? Это несерьёзно для такого игрока, как Сердар. У него же есть агент… Почему он ничего не сказал?
У игроков, которые уже решили уйти из своего клуба, обычно падает мотивация. Азмун уже решил, где продолжит свою карьеру — это проблема для «Зенита». Если «Зенит» отправит Азумуна в дубль, это ничего не решит, потому что он ещё может принести пользу. Такому качественному футболисту лучше играть.
В «Зените» же знали, что у Сердара истекает контракт. Почему теперь руководство злится? Это ошибка не только Азмуна, но и «Зенита», что не продали его летом», — сказал Петржела в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
- 23 января 2022
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