Боярский: своим уходом Азмун не задумывал «Зениту» ничего плохого. Он хозяин своей жизни

Актёр и болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал информацию, согласно которой нападающий Сердар Азмун самовольно покинул расположение санкт-петербургского клуба и отправился на подписание контракта с «Байером». Таким образом, игрок нарушил медицинский протокол клуба, за что может получить штраф.
«Думаю, своим уходом Азмун не задумывал «Зениту» ничего плохого. Это не какая-то подлость с его стороны. Сердар сам хозяин своей жизни, поэтому делает, что считает нужным. Если Азмун неправ в юридических вопросах, думаю, это можно спокойно решить. Никакого отношения к футболу это не имеет. У него есть окружение: родные, близкие, менеджеры, консультанты. Все вопросы к ним, а не к Азмуну», — сказал Боярский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.
- 23 января 2022
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