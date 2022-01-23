Маркиньос: Месси видит потенциал в «ПСЖ». Он не приехал сюда, чтобы побыть в отпуске

Защитник «Пари Сен-Жермен» Маркиньос высказался по поводу аргентинского нападающего парижан Лионеля Месси.

«Если такие футболисты решают приехать в Париж, то это точно не для того, чтобы побыть в отпуске. Месси видит потенциал «Пари Сен-Жермен» и возможность выиграть с клубом новые трофеи», — приводит слова Маркиньоса Telefoot в «Твиттере».

Напомним, недавно Месси перенёс коронавирусную инфекцию. Аргентинский футболист восстанавливался после заболевания и пропустил матчи «ПСЖ» с «Лионом» (1:1) и «Брестом» (2:0).



Месси перешёл в «Пари Сен-Жермен» из «Барселоны» летом 2021 года. В нынешнем сезоне 34-летний аргентинский форвард принял участие в 11 матчах чемпионата Франции, забил 1 гол и отдал 4 результативные передачи. «ПСЖ» в 21 матче набрал 50 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2021/2022. Действующий чемпион Франции — «Лилль».