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«Барселона» может оштрафовать Дембеле за неявку на тренировку

«Барселона» может оштрафовать Дембеле за неявку на тренировку
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Вингер «Барселоны» Усман Дембеле не приехал на тренировку команды сегодня утром. Француз сообщил клубу, что у него расстройство желудка.

Однако, как пишет AS, в «Барселоне» не верят Дембеле и могут его оштрафовать. В клубе считают, что поведение футболиста связано с ситуацией вокруг его контракта.

Напомним, Дембеле отказался продлить истекающий летом контракт с «Барселоной», так как его не устроили условия, которые предложил клуб. Главный тренер каталонцев Хави заявил, что либо Дембеле продлит контракт, либо его придётся продать.

Дембеле не вошёл в заявку сине-гранатовых на сегодняшний выездной матч Ла Лиги с «Алавесом». Матч состоится на стадионе «Мендисорроса» в Витории. Начало встречи — в 23:00 мск.

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