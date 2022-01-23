«Фиорентина» готова к продаже Влаховича

Исполнительный директор «Фиорентины» Джо Бароне рассказал, что клуб не получал предложений по нападающему Душану Влаховичу.
«В настоящее время «Фиорентина» не получала официальных предложений по Душану Влаховичу. Мы открыты для обсуждений и переговоров, но мы хотим, чтобы агент и Душан ясно представляли себе будущее, поскольку они не отвечают. Нам стоит поговорить об этом», — цитирует Бароне журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
21-летний Влахович стал игроком «Фиорентины» в 2018 году, перейдя из «Партизана» за € 1,95 млн. В нынешнем сезоне сербский нападающий в 21 матче итальянской Серии А забил 17 голов и отдал четыре результативные передачи. Также на счету футболиста три гола в трёх матчах Кубка страны.
Контракт Влаховича истекает в 2023 году. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 70 млн.
- 23 января 2022
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