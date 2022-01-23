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«Валенсия» запросила аренду нападающего «Тоттенхэма»

«Валенсия» запросила аренду нападающего «Тоттенхэма»
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«Валенсия» заинтересована в аренде нападающего «Тоттенхэма» Брайана Хиля. Испанский футболист также интересен «Реалу Сосьедад» и «Ницце», но «летучие мыши» проявляют больше всего интереса к Хилю. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

По сведениям источника, лондонский клуб ещё не решил, будет ли отдавать 20-летнего футболиста в аренду. Это во многом зависит от того, перейдёт ли в «Тоттенхэм» нападающий «Вулверхэмптона» Адама Траоре.

Хиль стал игроком «Тоттенхэма» летом 2021 года, перейдя из «Севильи» за € 25 млн. В нынешнем сезоне нападающий в 19 матчах во всех турнирах отдал голевую передачу. Контракт Хиля заканчивается в 2026 году, портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 28 млн.

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