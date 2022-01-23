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Лингард готов покинуть «Манчестер Юнайтед» зимой, но только на правах аренды

Лингард готов покинуть «Манчестер Юнайтед» зимой, но только на правах аренды
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард готов покинуть команду в зимнее трансферное окно. Однако английский футболист собирается рассматривать лишь предложения по аренде. Об этом сообщает Manchester Evening News.

Контракт 29-летнего Лингарда истекает в конце сезона, поэтому он не хочет сейчас принимать решения на долгосрочное будущее и готов уйти лишь в аренду. В конце сезона Лингард определится с дальнейшим продолжением своей карьеры.

В сентябре 2021 года «Манчестер Юнайтед» сделал англичанину предложение продлить контракт, но он отказался. Футболист хотел быть уверен в том, что будет получать больше игрового времени.

В нынешнем сезоне Лингард сыграл в 14 матчах во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

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