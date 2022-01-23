«Арсенал» согласовал аренду хавбека «Ювентуса». Клуб будет платить игроку всю зарплату
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Лондонский «Арсенал» согласовал с итальянским «Ювентусом» аренду полузащитника Артура Мело до конца сезона. Об этом сообщает 90min.
По сведениям источника, английский клуб будет платить 25-летнему футболисту всю зарплату в размере € 168 тыс. в неделю. Возможно, аренда будет включать в себя опцию выкупа в конце соглашения.
Ранее сообщалось, что с большой долей вероятности 25-летний бразильский футболист покинет клуб в зимнее трансферное окно. Туринский «Ювентус» получил несколько предложений по Артуру, которые в настоящее время рассматриваются руководством.
Артур перешёл в «Ювентус» летом 2020 года из «Барселоны». В нынешнем сезоне бразильский футболист принял участие в 6 матчах итальянской Серии А.
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