«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль»: хозяева отыграли один мяч

Сегодня, 23 января, на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне в рамках 23-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Кристал Пэлас» принимает «Ливерпуль».
На 55-й минуте нападающий «орлов» Одсонн Эдуард сократил отставание своей команды в счёте, результативную передачу сделал Жан-Филипп Матета.
Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.
Ранее на 8-й минуте отличился защитник красных Вирджил ван Дейк, ему ассистировал Эндрю Робертсон. На 32-й минуте преимущество «Ливерпуля» удвоил полузащитник Алекс Окслейд-Чемберлен, голевой пас оформил Робертсон.
Обслуживает встречу бригада арбитров, которую возглавляет Кевин Френд. Ему помогают ассистенты Эдриан Холмс и Саймон Бэк. Резервный рефери – Андре Марринер.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Кристал Пэлас» — «Ливерпуль».
«Ливерпуль» набрал 45 очков в 21 матче и занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Кристал Пэлас» (24) находится на 13-м месте в таблице. Лидером соревнований и действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити», набравший 57 очков в 23 встречах.
- 23 января 2022
-
19:30
-
19:19
-
19:17
-
19:05
-
19:04
-
18:57
-
18:56
-
18:54
-
18:53
-
18:53
-
18:36
-
18:31
-
18:18
-
18:15
-
18:10
-
18:03
-
17:55
-
17:49
-
17:44
-
17:37
-
17:34
-
17:27
-
17:20
-
17:19
-
17:17
-
17:11
-
16:53
-
16:44
-
16:38
-
16:30
-
16:29
-
16:24
-
16:19
-
16:14
-
15:59