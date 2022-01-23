Ал. Мостовой отреагировал на интервью спортивного директора «Спартака» Каттани

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на интервью спортивного директора красно-белых Луки Каттани.



«Мы говорим, что в «Спартаке» так часто всё меняется, что уже становится не просто смешным, а удивительно смешным. Самое страшное в том, что каждый, кто приходит в «Спартак», они все с такими заявлениями, с такими лозунгами, что вот мы сейчас построим, мы пришли на долгое время, на всё такое долгосрочное.



У меня к ним такой один вопрос, а где они все были в 90-х годах, когда здесь не было ни денег, ни бутс, ни формы, ничего. Что-то никто к нам не ездил, никто не хотел нас научить что-то сделать, помочь, ещё что-то подсказать. Все они там у себя грелись.



А сейчас они сюда едут с удовольствием, зарабатывают эти денежки простые и потом уезжают в свои клубы, о чём я каждый раз говорю. А мы вот эти все, кто прошёл огонь и воду и всё остальное, мы остаёмся, смотрим, комментируем и рассуждаем, что они на 10 лет, 20 лет хотят здесь остаться, у нас столько здесь примеров было, причём это люди, которые сами в футбол никогда не играли. Зато они хорошо занимаются бизнесом, причём занимаются, где есть заниматься», — написал Мостовой в своём телеграм-канале.