«Челси» и «Тоттенхэм» объявили стартовые составы на матч 23-го тура АПЛ

Стали известны стартовые составы «Челси» и «Тоттенхэм Хотспур» на матч 23-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. Встреча пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Челси» — «Тоттенхэм Хотспур».
«Челси»: Аррисабалага, Сарр, Рюдигер, Силва, Аспиликуэта, Жоржиньо, Ковачич, Маунт, Зиеш, Лукаку, Хадсон-Одои.
Запасные: Беттинелли, Алонсо, Баркли, Чалоба, Хаверц, Канте, Пулишич, Ньигес, Вернер.
«Тоттенхэм»: Льорис, Санчес, Танганга, Дэвис, Доэрти, Дайер, Хёйбьерг, Уинкс, Сесеньон, Кейн, Бергвейн.
Запасные: Голлини, Эмерсон, Регилон, Родон, Моура, Скипп, Уайт, Хиль, Скарлетт.
Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Пол Тирни. Ему будут помогать ассистенты Ли Беттс и Константин Хатцидакис. Резервный рефери – Эндрю Мэдли.
- 23 января 2022
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