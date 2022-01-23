«Челси» и «Тоттенхэм» объявили стартовые составы на матч 23-го тура АПЛ

Стали известны стартовые составы «Челси» и «Тоттенхэм Хотспур» на матч 23-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. Встреча пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Челси» — «Тоттенхэм Хотспур».



«Челси»: Аррисабалага, Сарр, Рюдигер, Силва, Аспиликуэта, Жоржиньо, Ковачич, Маунт, Зиеш, Лукаку, Хадсон-Одои.



Запасные: Беттинелли, Алонсо, Баркли, Чалоба, Хаверц, Канте, Пулишич, Ньигес, Вернер.



«Тоттенхэм»: Льорис, Санчес, Танганга, Дэвис, Доэрти, Дайер, Хёйбьерг, Уинкс, Сесеньон, Кейн, Бергвейн.



Запасные: Голлини, Эмерсон, Регилон, Родон, Моура, Скипп, Уайт, Хиль, Скарлетт.



Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Пол Тирни. Ему будут помогать ассистенты Ли Беттс и Константин Хатцидакис. Резервный рефери – Эндрю Мэдли.