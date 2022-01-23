«Лестер» упустил победу над «Брайтоном», ведя в счёте до 82-й минуты

Сегодня, 23 января, на стадионе «Кинг Пауэр — Уолкерс» в Лестере в рамках 23-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Лестер Сити» принимал «Брайтон энд Хоув Альбион». Команды сыграли вничью – 1:1.
Счёт был открыт в начале второго тайма. На 46-й минуте отличился форвард «лис» Патсон Дака.
На 82-й минуте нападающий «чаек» Дэнни Уэлбек сравнял счёт.
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Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Мартин Аткинсон. Ему помогали ассистенты Эдвард Смарт и Дэниел Робатан. Резервный рефери – Тони Харрингтон.
«Брайтон энд Хоув Альбион» набрал 30 очков в 22 матчах и занимает 9-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Лестер Сити» (26) находится на 10-м месте в таблице. Лидером соревнований и действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити», набравший 57 очков в 23 встречах.
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