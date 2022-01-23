«Наполи» разгромил «Салернитану» на своём поле — 4:1
Поделиться
«Наполи» одержал победу над «Салернитаной» в матче 23-го тура итальянской Серии А. Встреча прошла в Неаполе на стадионе «Диего Армандо Марадона» и завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.
Голами в составе «Наполи» отметились Жуан Жезус, Амир Ррахмани, Дрис Мертенс и Лоренцо Инсинье. За «Салернитану» забил Федерико Бонаццоли. Почти весь второй тайм гости провели в меньшинстве из-за удаления Фредерика Весели.
«Наполи» набрал 49 очков и занимает второе место в турнирной таблице итальянского чемпионата. «Салернитана» (10) идёт на последней позиции. Лидирует в турнире «Интер» (53).
В других матчах 23-го тура Серии А «Специя» на своём поле обыграла «Сампдорию» (1:0), а «Торино» и «Сассуоло» сыграли вничью (1:1).
Италия - Серия А. 23-й тур
23 января 2022, воскресенье. 17:00 МСК
Наполи
Неаполь
Окончен
4 : 1
Салернитана
Салерно
1:0 Жесус – 17' 1:1 Бонаццоли – 33' 2:1 Мертенс – 45+4' (пен) 3:1 Ррахмани – 47' 4:1 Инсинье – 53' (пен)
Удаления: нет / Весели – 51'
Италия - Серия А. 23-й тур
23 января 2022, воскресенье. 17:00 МСК
Специя
Специя
Окончен
1 : 0
Сампдория
Генуя
1:0 Верде – 69'
Удаления: нет / Экдаль – 73'
Комментарии
- 23 января 2022
-
19:30
-
19:19
-
19:17
-
19:05
-
19:04
-
18:57
-
18:56
-
18:54
-
18:53
-
18:53
-
18:36
-
18:31
-
18:18
-
18:15
-
18:10
-
18:03
-
17:55
-
17:49
-
17:44
-
17:37
-
17:34
-
17:27
-
17:20
-
17:19
-
17:17
-
17:11
-
16:53
-
16:44
-
16:38
-
16:30
-
16:29
-
16:24
-
16:19
-
16:14
-
15:59
Партнерский контент