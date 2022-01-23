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«Наполи» разгромил «Салернитану» на своём поле — 4:1

«Наполи» разгромил «Салернитану» на своём поле — 4:1
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«Наполи» одержал победу над «Салернитаной» в матче 23-го тура итальянской Серии А. Встреча прошла в Неаполе на стадионе «Диего Армандо Марадона» и завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.

Голами в составе «Наполи» отметились Жуан Жезус, Амир Ррахмани, Дрис Мертенс и Лоренцо Инсинье. За «Салернитану» забил Федерико Бонаццоли. Почти весь второй тайм гости провели в меньшинстве из-за удаления Фредерика Весели.

«Наполи» набрал 49 очков и занимает второе место в турнирной таблице итальянского чемпионата. «Салернитана» (10) идёт на последней позиции. Лидирует в турнире «Интер» (53).

В других матчах 23-го тура Серии А «Специя» на своём поле обыграла «Сампдорию» (1:0), а «Торино» и «Сассуоло» сыграли вничью (1:1).

Италия - Серия А. 23-й тур
23 января 2022, воскресенье. 17:00 МСК
Наполи
Неаполь
Окончен
4 : 1
Салернитана
Салерно
1:0 Жесус – 17'   1:1 Бонаццоли – 33'   2:1 Мертенс – 45+4' (пен)   3:1 Ррахмани – 47'   4:1 Инсинье – 53' (пен)
Удаления: нет / Весели – 51'
Италия - Серия А. 23-й тур
23 января 2022, воскресенье. 17:00 МСК
Специя
Специя
Окончен
1 : 0
Сампдория
Генуя
1:0 Верде – 69'
Удаления: нет / Экдаль – 73'
Италия - Серия А. 23-й тур
23 января 2022, воскресенье. 17:00 МСК
Торино
Турин
Окончен
1 : 1
Сассуоло
Сассуоло
1:0 Санабрия – 16'   1:1 Распадори – 88'
Комментарии
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