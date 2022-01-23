«Наполи» разгромил «Салернитану» на своём поле — 4:1

«Наполи» одержал победу над «Салернитаной» в матче 23-го тура итальянской Серии А. Встреча прошла в Неаполе на стадионе «Диего Армандо Марадона» и завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.

Голами в составе «Наполи» отметились Жуан Жезус, Амир Ррахмани, Дрис Мертенс и Лоренцо Инсинье. За «Салернитану» забил Федерико Бонаццоли. Почти весь второй тайм гости провели в меньшинстве из-за удаления Фредерика Весели.

«Наполи» набрал 49 очков и занимает второе место в турнирной таблице итальянского чемпионата. «Салернитана» (10) идёт на последней позиции. Лидирует в турнире «Интер» (53).

В других матчах 23-го тура Серии А «Специя» на своём поле обыграла «Сампдорию» (1:0), а «Торино» и «Сассуоло» сыграли вничью (1:1).