Карпин провёл беседу с российскими игроками «Зенита». Дзюба на встрече не присутствовал

Как стало известно «Чемпионату», главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин провёл встречу с российскими игроками «Зенита» на сборах команды. Отметим, что на ней не присутствует нападающий Артём Дзюба.

Фото: «Чемпионат»

Встречу посетили защитник Данил Круговой, а также полузащитники Андрей Мостовой, Алексей Сутормин, Александр Ерохин и Далер Кузяев.



Напомним, последний раз 33-летний Дзюба выходил на поле в составе сборной России летом 2021 года на чемпионате Европы. Тогда тренером национальной команды был Станислав Черчесов. После назначения Карпина Дзюба лишь раз попал в расширенный список сборной России, однако отказался от вызова, сославшись на плохую физическую форму.

24 марта сборная России встретится со сборной Польши в полуфинале стыковых матчей к чемпионату-мира — 2022.