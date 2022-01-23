Карпин провёл беседу с российскими игроками «Зенита». Дзюба на встрече не присутствовал

Как стало известно «Чемпионату», главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин провёл встречу с российскими игроками «Зенита» на сборах команды. Отметим, что на ней не присутствует нападающий Артём Дзюба.
Фото: «Чемпионат»
Встречу посетили защитник Данил Круговой, а также полузащитники Андрей Мостовой, Алексей Сутормин, Александр Ерохин и Далер Кузяев.
Напомним, последний раз 33-летний Дзюба выходил на поле в составе сборной России летом 2021 года на чемпионате Европы. Тогда тренером национальной команды был Станислав Черчесов. После назначения Карпина Дзюба лишь раз попал в расширенный список сборной России, однако отказался от вызова, сославшись на плохую физическую форму.
24 марта сборная России встретится со сборной Польши в полуфинале стыковых матчей к чемпионату-мира — 2022.
- 23 января 2022
-
19:30
-
19:19
-
19:17
-
19:05
-
19:04
-
18:57
-
18:56
-
18:54
-
18:53
-
18:53
-
18:36
-
18:31
-
18:18
-
18:15
-
18:10
-
18:03
-
17:55
-
17:49
-
17:44
-
17:37
-
17:34
-
17:27
-
17:20
-
17:19
-
17:17
-
17:11
-
16:53
-
16:44
-
16:38
-
16:30
-
16:29
-
16:24
-
16:19
-
16:14
-
15:59