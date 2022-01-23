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«Арсенал» не смог обыграть «Бёрнли», занимающий последнее место в таблице АПЛ

«Арсенал» не смог обыграть «Бёрнли», занимающий последнее место в таблице АПЛ
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Сегодня, 23 января, на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в городе Лондон в рамках 23-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Арсенал» принимал «Бёрнли». Команды не смогли выявить победителя. Счёт встречи – 0:0.

Обслуживала игру бригада арбитров, которую возглавлял Дэвид Кут (Западный Йоркшир). Ему помогали ассистенты Гари Бесвик и Николас Хоптон. Резервным рефери выступал Роберт Джонс.

«Арсенал» набрал 36 очков в 21 матче и занимает шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Бёрнли» (12) располагается на последнем, 20-м месте в таблице. Лидером соревнований и действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити», набравший 57 очков в 23 встречах.

Англия - Премьер-лига. 23-й тур
23 января 2022, воскресенье. 17:00 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
0 : 0
Бёрнли
Бёрнли
Комментарии
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