Источник: Хендрикс близок к уходу в «Фейеноорд»
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Полузащитник «Спартака» Йоррит Хендрикс в ближайшее время должен стать игроком «Фейеноорда». Об этом сообщает телеграм-канал «Ложа Прессы».
По сведениям источника, пока нет информации, арендует ли нидерландский клуб 26-летнего футболиста или выкупит его контракт.
Хендрикс стал игроком «Спартака» в январе 2021 года. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в восьми матчах Российской Премьер-Лиги, в которых футболист не отметился результативными действиями.
Соглашение Хендрикса с российским клубом истекает в 2024 году.
Хендрикс — воспитанник ПСВ, он находился в структуре клуба с 2004 года. В 2016 году Йоррит дебютировал за сборную Нидерландов. За национальную команду провёл один матч и результативными действиями также не отметился.
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