Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Источник: Хендрикс близок к уходу в «Фейеноорд»

Источник: Хендрикс близок к уходу в «Фейеноорд»
Комментарии

Полузащитник «Спартака» Йоррит Хендрикс в ближайшее время должен стать игроком «Фейеноорда». Об этом сообщает телеграм-канал «Ложа Прессы».

По сведениям источника, пока нет информации, арендует ли нидерландский клуб 26-летнего футболиста или выкупит его контракт.

Хендрикс стал игроком «Спартака» в январе 2021 года. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в восьми матчах Российской Премьер-Лиги, в которых футболист не отметился результативными действиями.

Соглашение Хендрикса с российским клубом истекает в 2024 году.

Хендрикс — воспитанник ПСВ, он находился в структуре клуба с 2004 года. В 2016 году Йоррит дебютировал за сборную Нидерландов. За национальную команду провёл один матч и результативными действиями также не отметился.

Новость по теме
Ал. Мостовой отреагировал на интервью спортивного директора «Спартака» Каттани
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022