Бензема впервые не забил пенальти как игрок «Реала». Француз выступает за клуб с 2009 года

Нападающий «Реала» Карим Бензема не смог реализовать 11-метровый в матче 22-го тура Примеры с «Эльче» (0:1 к перерыву).
На 32-й минуте форварда «сливочных» Винисиуса Жуниора сбили в штрафной площади гостей, после чего арбитр поставил пенальти. К «точке» подошёл Бензема, который пробил выше ворот.
Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.
Как сообщает в «Твиттере» журналист Алексис Мартин-Тамайо Бласкес, француз, выступающий за «Реал» с 2009 года, впервые не смог забить пенальти за «сливочных». До этого форвард реализовал все 16 ударов.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» — «Эльче».
«Реал» набрал 49 очков в 21 матче и занимает первое место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. «Эльче» (22) находится на 15-м месте в таблице. Действующим чемпионом Испании является мадридский «Атлетико».
- 23 января 2022
-
19:30
-
19:19
-
19:17
-
19:05
-
19:04
-
18:57
-
18:56
-
18:54
-
18:53
-
18:53
-
18:36
-
18:31
-
18:18
-
18:15
-
18:10
-
18:03
-
17:55
-
17:49
-
17:44
-
17:37
-
17:34
-
17:27
-
17:20
-
17:19
-
17:17
-
17:11
-
16:53
-
16:44
-
16:38
-
16:30
-
16:29
-
16:24
-
16:19
-
16:14
-
15:59