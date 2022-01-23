Бензема впервые не забил пенальти как игрок «Реала». Француз выступает за клуб с 2009 года

Нападающий «Реала» Карим Бензема не смог реализовать 11-метровый в матче 22-го тура Примеры с «Эльче» (0:1 к перерыву).



На 32-й минуте форварда «сливочных» Винисиуса Жуниора сбили в штрафной площади гостей, после чего арбитр поставил пенальти. К «точке» подошёл Бензема, который пробил выше ворот.

Бензема не забивает пенальти:

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Как сообщает в «Твиттере» журналист Алексис Мартин-Тамайо Бласкес, француз, выступающий за «Реал» с 2009 года, впервые не смог забить пенальти за «сливочных». До этого форвард реализовал все 16 ударов.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» — «Эльче».



«Реал» набрал 49 очков в 21 матче и занимает первое место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. «Эльче» (22) находится на 15-м месте в таблице. Действующим чемпионом Испании является мадридский «Атлетико».