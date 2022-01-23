«РБ Лейпциг» одержал 4-ю победу в 6 матчах Бундеслиги под руководством Тедеско
Поделиться
«РБ Лейпциг» одержал победу над «Вольфсбургом» в матче 20-го тура немецкой Бундеслиги. Встреча прошла в Лейпциге на стадионе «Ред Булл-Арена» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.
Оба гола «быки» забили в конце игры. На 76-й минуте отличился венгерский защитник Вилли Орбан, а на 84-й — его коллега по амплуа Йошко Гвардиол из Хорватии.
«РБ Лейпциг» набрал 31 очко и занимает шестое место в турнирной таблице немецкого чемпионата. «Вольфсбург» (21) идёт на 15-й позиции.
Это была шестая игра «Лейпцига» в Бундеслиге под руководством бывшего главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско, который возглавил команду в начале декабря. «Быки» одержали четыре победы, один раз сыграли вничью и один раз проиграли.
Комментарии
- 23 января 2022
-
20:59
-
20:49
-
20:45
-
20:43
-
20:35
-
20:34
-
20:12
-
20:12
-
20:05
-
20:04
-
20:01
-
19:56
-
19:52
-
19:48
-
19:44
-
19:30
-
19:19
-
19:17
-
19:05
-
19:04
-
18:57
-
18:56
-
18:54
-
18:53
-
18:53
-
18:36
-
18:31
-
18:18
-
18:15
-
18:10
-
18:03
-
17:55
-
17:49
-
17:44
-
17:37
Партнерский контент