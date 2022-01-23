«РБ Лейпциг» одержал 4-ю победу в 6 матчах Бундеслиги под руководством Тедеско

«РБ Лейпциг» одержал победу над «Вольфсбургом» в матче 20-го тура немецкой Бундеслиги. Встреча прошла в Лейпциге на стадионе «Ред Булл-Арена» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Оба гола «быки» забили в конце игры. На 76-й минуте отличился венгерский защитник Вилли Орбан, а на 84-й — его коллега по амплуа Йошко Гвардиол из Хорватии.

«РБ Лейпциг» набрал 31 очко и занимает шестое место в турнирной таблице немецкого чемпионата. «Вольфсбург» (21) идёт на 15-й позиции.

Это была шестая игра «Лейпцига» в Бундеслиге под руководством бывшего главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско, который возглавил команду в начале декабря. «Быки» одержали четыре победы, один раз сыграли вничью и один раз проиграли.