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«РБ Лейпциг» одержал 4-ю победу в 6 матчах Бундеслиги под руководством Тедеско

«РБ Лейпциг» одержал 4-ю победу в 6 матчах Бундеслиги под руководством Тедеско
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«РБ Лейпциг» одержал победу над «Вольфсбургом» в матче 20-го тура немецкой Бундеслиги. Встреча прошла в Лейпциге на стадионе «Ред Булл-Арена» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Оба гола «быки» забили в конце игры. На 76-й минуте отличился венгерский защитник Вилли Орбан, а на 84-й — его коллега по амплуа Йошко Гвардиол из Хорватии.

«РБ Лейпциг» набрал 31 очко и занимает шестое место в турнирной таблице немецкого чемпионата. «Вольфсбург» (21) идёт на 15-й позиции.

Это была шестая игра «Лейпцига» в Бундеслиге под руководством бывшего главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско, который возглавил команду в начале декабря. «Быки» одержали четыре победы, один раз сыграли вничью и один раз проиграли.

Германия - Бундеслига. 20-й тур
23 января 2022, воскресенье. 17:30 МСК
РБ Лейпциг
Лейпциг
Окончен
2 : 0
Вольфсбург
Вольфсбург
1:0 Орбан – 76'   2:0 Гвардиол – 84'
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