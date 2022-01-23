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«Реал» и «Барселона» интересуются 15-летним нападающим «Палмейраса»

«Реал» и «Барселона» интересуются 15-летним нападающим «Палмейраса»
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15-летний нападающий бразильского «Палмейраса» Эндрик заинтересовал грандов испанского футбола. За игроком следят «Реал» и «Барселона», сообщает Marca.

По информации источника, футболист не сможет присоединиться к мадридскому или каталонскому клубу, пока ему не исполнится 18 лет.

В данный момент 15-летний Эндрик, который играет на позиции центрального нападающего, выступает за молодёжную команду «Палмейраса» до 20 лет. В ближайшее время футболист может дебютировать за главную команду.

Помимо бразильца, «Реал» интересуется хавбеком «Монако» Орельеном Тчуамени, полузащитником дортмундской «Боруссии» Джудом Беллингемом, игроком «Аякса» Райаном Гравенберхом, защитником «Лестер Сити» Уэсли Фофана и футболистом «Байера» Флорианом Вирцем.

Видеообзор матча 20-го тура Примеры «Реал» — «Валенсия»:

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