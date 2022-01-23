«Нижний Новгород» в товарищеском матче обыграл четвёртую команду чемпионата Сербии

«Нижний Новгород» в товарищеском матче обыграл сербскую «Войводину» со счётом 2:0.



На 56-й минуте нападающий Тимур Сулейманов из пределов штрафной пробил в дальний угол, использовав ошибку защитника «Войводины». Через три минуты полузащитник Николай Калинский совершил рывок по левому флангу и отдал передачу на Сулейманова, тот удачно поборолся при входе в штрафную и переадресовал мяч Ричи Эннину, который с линии вратарской выстрелил под перекладину. На 88-й минуте Игорь Горбунов отправил и третий мяч в сетку ворот «Войводины», но помощник судьи зафиксировал офсайд.

Отметим, что «Войводина» занимает четвёртое место в турнирной таблице сербского чемпионата. «Нижний» идёт на 13-й позиции в чемпионате России.