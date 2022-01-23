«Алавес» — «Барселона»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00

В ночь с 23 на 24 января на стадионе «Мендисорроса» в Витории в рамках 22-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 состоится матч «Алавес» — «Барселона». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Алавес» — «Барселона».
Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Хорхе Фигероа Васкес. Ему будут помогать ассистенты Гвадалупе Поррас Аюсо и Альваро Ерай Карреньо Кабрера. Резервный рефери – Пабло Моралес.
После 20 сыгранных туров «Барселона» располагается на 7-м месте в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022, имея в своём активе 32 очка. «Алавес» (17) находится на 19-й строчке в таблице. Лидирует в соревнованиях «Реал», набравший 49 очков в 21 игре.
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