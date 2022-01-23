В «Баварии» отреагировали на информацию об интересе к Френки де Йонгу

Президент мюнхенской «Баварии» Герберт Хайнер прокомментировал слухи об интересе команды к полузащитнику «Барселоны» Френки де Йонгу.

«У нас очень и очень сильная команда. Я не вижу причин, по которым мы должны что-то делать зимой», — приводит слова Хайнера журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».



Ранее появилась информация, что представители «Баварии» ведут переговоры с Френки де Йонгом и хотят видеть игрока в команде зимой.



Де Йонг стал игроком «Барселоны» летом 2019 года, перейдя из «Аякса» за € 86 млн. В нынешнем сезоне нидерландский хавбек принял участие в 24 матчах во всех турнирах, забив гол и отдав две голевые передачи. Контракт де Йонга истекает в 2026 году, портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 70 млн.