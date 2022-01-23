Наставник «Зенита-2» Радимов отреагировал на возможный перевод Азмуна в его команду

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал информацию о возможном переводе в его команду нападающего основного состава клуба из Санкт-Петербурга Сердара Азмуна.



«Впервые слышу об этом. Позвоните Богдановичу. Мне он пока ничего не говорил по этому поводу. Возможно ли это? Не знаю… но с «Зенитом-2» и Кокорин тренировался, и многие другие. Но да, иностранцы не могут играть в ФНЛ-2, лимит. Честно, впервые об этом услышал», — приводит слова Радимова Legalbet.



Ранее появилась информация, что «Зенит» готов оштрафовать 27-летнего иранского футболиста за нарушение медицинского регламента. Азмун покинул расположение отеля «Зенита», чтобы подписать контракт с «Байером». Сообщалось, что в «Зените» готовы не только оштрафовать игрока, но и перевести во вторую команду.

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