«Челси» — «Тоттенхэм»: Силва удвоил преимущество хозяев

Сегодня, 23 января, на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне в рамках 23-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Челси» принимает «Тоттенхэм Хотспур».



На 55-й минуте преимущество хозяев удвоил защитник Тьяго Силва, голевую передачу сделал Мэйсон Маунт. Ранее на 47-й минуте отличился хавбек «аристократов» Хаким Зиеш, ему ассистировал Каллум Хадсон-Одои.

Гол Силвы:

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Обслуживает встречу бригада арбитров, которую возглавляет Пол Тирни. Ему помогают ассистенты Ли Беттс и Константин Хатцидакис. Резервный рефери – Эндрю Мэдли.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Челси» — «Тоттенхэм Хотспур».



«Челси» набрал 44 очка в 23 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Тоттенхэм Хотспур» (36) находится на 7-м месте в таблице. Лидером соревнований и действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити», набравший 57 очков в 23 встречах.