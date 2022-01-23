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«Бавария» предложила новый контракт защитнику Зюле

«Бавария» предложила новый контракт защитнику Зюле
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Президент «Баварии» Герберт Хайнер рассказал, что клуб предложил новый контракт защитнику Никласу Зюле.

«Мы сделали предложение Никласу Зюле. Теперь дело за ним», — приводит слова Хайнера журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

Ранее появилась информация, что на данный момент соглашение между сторонами не достигнуто. 26-летний футболист отклонил первое предложение «Баварии» по новому контракту. В мюнхенском клубе рассчитывают прийти к соглашению с Зюле до середины февраля. В противном случае «Бавария» больше не будет заинтересована в кандидатуре защитника.

Напомним, Зюле перешёл в «Баварию» из «Хоффенхайма» в 2017 году. В нынешнем сезоне немецкий защитник принял участие в 17 матчах чемпионата Германии и отдал 1 результативную передачу.

Мюнхенская «Бавария» в 19 матчах набрала 46 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги сезона-2021/2022.

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