«Бавария» предложила новый контракт защитнику Зюле

Президент «Баварии» Герберт Хайнер рассказал, что клуб предложил новый контракт защитнику Никласу Зюле.
«Мы сделали предложение Никласу Зюле. Теперь дело за ним», — приводит слова Хайнера журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
Ранее появилась информация, что на данный момент соглашение между сторонами не достигнуто. 26-летний футболист отклонил первое предложение «Баварии» по новому контракту. В мюнхенском клубе рассчитывают прийти к соглашению с Зюле до середины февраля. В противном случае «Бавария» больше не будет заинтересована в кандидатуре защитника.
Напомним, Зюле перешёл в «Баварию» из «Хоффенхайма» в 2017 году. В нынешнем сезоне немецкий защитник принял участие в 17 матчах чемпионата Германии и отдал 1 результативную передачу.
Мюнхенская «Бавария» в 19 матчах набрала 46 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги сезона-2021/2022.
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