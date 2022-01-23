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«Бавария» разгромила «Герту» на выезде

«Бавария» разгромила «Герту» на выезде
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«Бавария» одержала крупную победу над «Гертой» в матче 20-го тура немецкой Бундеслиги. Встреча прошла в Берлине на «Олимпиаштадионе» и завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.

Голами в составе «Баварии» отметились Корентен Толиссо, Томас Мюллер, Лерой Зане и Серж Гнабри. У «Герты» отличился Юрген Эккеленкамп.

«Бавария» набрала 49 очков и продолжает возглавлять турнирную таблицу немецкого чемпионата, опережая идущую следом дортмундскую «Боруссию» на 6 баллов. «Герта» имеет в своём активе 22 очка и располагается на 13-й позиции.

В следующем туре Бундеслиги «Бавария» 5 февраля примет на своём поле «РБ Лейпциг», который возглавляет экс-тренер «Спартака» Доменико Тедеско. «Герта» 4 февраля сыграет дома с «Бохумом».

Германия - Бундеслига. 20-й тур
23 января 2022, воскресенье. 19:30 МСК
Герта
Берлин
Окончен
1 : 4
Бавария
Мюнхен
0:1 Толиссо – 25'   0:2 Мюллер – 45'   0:3 Зане – 75'   0:4 Гнабри – 79'   1:4 Эккеленкамп – 80'
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