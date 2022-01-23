«Бавария» разгромила «Герту» на выезде

«Бавария» одержала крупную победу над «Гертой» в матче 20-го тура немецкой Бундеслиги. Встреча прошла в Берлине на «Олимпиаштадионе» и завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.

Голами в составе «Баварии» отметились Корентен Толиссо, Томас Мюллер, Лерой Зане и Серж Гнабри. У «Герты» отличился Юрген Эккеленкамп.

«Бавария» набрала 49 очков и продолжает возглавлять турнирную таблицу немецкого чемпионата, опережая идущую следом дортмундскую «Боруссию» на 6 баллов. «Герта» имеет в своём активе 22 очка и располагается на 13-й позиции.

В следующем туре Бундеслиги «Бавария» 5 февраля примет на своём поле «РБ Лейпциг», который возглавляет экс-тренер «Спартака» Доменико Тедеско. «Герта» 4 февраля сыграет дома с «Бохумом».