«Челси» победил «Тоттенхэм» в дерби и сократил отставание от «Ливерпуля» до очка

Сегодня, 23 января, на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне в рамках 23-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Челси» принимал «Тоттенхэм Хотспур». Хозяева одержали победу – 2:0.



На 47-й минуте отличился хавбек «аристократов» Хаким Зиеш, ему ассистировал Каллум Хадсон-Одои.

Гол Зиеша:

На 55-й минуте преимущество хозяев удвоил защитник Тьяго Силва, голевую передачу сделал Мэйсон Маунт.

Силва забивает в ворота «Тоттенхэма»:

Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.

Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Пол Тирни. Ему помогали ассистенты Ли Беттс и Константин Хатцидакис. Резервный рефери – Эндрю Мэдли.



«Челси» набрал 47 очков в 24 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Тоттенхэм Хотспур» (36) находится на 7-м месте в таблице. Лидером соревнований и действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити», набравший 57 очков в 23 встречах. На 2-м месте располагается «Ливерпуль» (48).