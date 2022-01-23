Сборная Буркина-Фасо вышла в четвертьфинал Кубка Африки, одолев Габон по пенальти

Сборная Буркина-Фасо одержала победу над командой Габона в матче 1/8 финала Кубка африканских наций. Встреча прошла в Лимбе (Камерун) на стадионе «Лимбе Омниспорт». Основное и дополнительное время закончилось вничью — 1:1. В серии пенальти сильнее были футболисты Буркина-Фасо — 7:6.

Счёт в матче на 28-й минуте открыл форвард Бертран Траоре, ему ассистировал полузащитник Абубакар Уаттара. Траоре мог отличиться за 10 минут до этого, но не забил пенальти. Габонцы сравняли счёт на первой добавленной минуте ко второму тайму благодаря автоголу полузащитника Буркина-Фасо Адама Гира. К тому времени Габон уже играл вдесятером из-за удаления Сидне Обисса.

В дополнительное время команды не забили, а по пенальти сильнее оказалась сборная Буркина-Фасо, вышедшая в итоге в четвертьфинал КАН. Габон покидает турнир.

Отметим, что в составе Буркина-Фасо один из послематчевых пенальти реализовал форвард «Ахмата» Мохамед Конате.