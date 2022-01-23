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«Ньюкасл» пытается договориться о покупке одноклубника Алексея Миранчука

«Ньюкасл» пытается договориться о покупке одноклубника Алексея Миранчука
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Английский «Ньюкасл» сделает новое предложение по защитнику итальянской «Аталанты» Робину Госенсу. Об этом сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».

«Cороки» достигли договорённости с игроком сборной Германии о контракте до 2025 года с зарплатой в € 3,5 млн за сезон.

Госенс перешёл в «Аталанту» в 2017 году. Ранее он выступал за нидерландские «Хераклес», «Дордрехт» и «Витесс». Нынешний контракт немецкого футболиста с бергамасками действует до конца июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 35 млн.

В текущем чемпионате Италии Госенс принял участие в шести матчах своей команды, забил один гол и отдал одну результативную передачу. На данный момент защитник восстанавливается от травмы.

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