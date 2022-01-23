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«Тоттенхэм» готов продать двух полузащитников

«Тоттенхэм» готов продать двух полузащитников
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Английский «Тоттенхэм» рассматривает возможность продажи полузащитников Деле Алли и Джовани Ло Чельсо. Об этом сообщает Goal.

25-летний Алли выступает за «шпор» с февраля 2015 года. В нынешнем сезоне английский полузащитник забил два гола и отдал одну голевую передачу в 17 матчах.

25-летний Ло Чельсо стал игроком «Тоттенхэма» в августе 2019 года, перейдя из «Бетиса». Сначала английский клуб арендовал игрока за € 16 млн, а через год выкупил его контракт за € 32 млн. В нынешнем сезоне аргентинский полузащитник в 15 матчах во всех турнирах забил гол и отдал голевую передачу. Контракт Ло Чельсо истекает в 2025 году.

Силва реализует подачу Маунта со стандарта. Гол в ворота «Тоттенхэма»:

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