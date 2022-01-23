«Атлетик» обыграл «Райо Вальекано» и догнал мадридцев в таблице Примеры

Сегодня, 23 января, на стадионе «Кампо де Вальекас» в Мадриде в рамках 22-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Райо Вальекано» принимал «Атлетик». Гости одержали победу – 1:0.



Единственный гол в матче был забит в первом тайме. На 30-й минуте отличился нападающий Николас Серрано.

Гол Серрано:

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Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Адриан Кордеро Вега. Ему помогали ассистенты Антонио Сересо Парфеноф и Рубен Поррас Рико. Резервный рефери – Иван Муньос Перес.



После 21 тура «Райо Вальекано» располагается на 8-м месте в турнирной таблице испанской Примеры, имея в своём активе 31 очко. У «Атлетика» столько же баллов, команда идёт вслед за мадридцами. Лидирует в соревнованиях «Реал», набравший 50 очков за 22 матча.