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Клопп раздаёт фанатам пиво после победы над «Кристал Пэлас». Видео

Клопп раздаёт фанатам пиво после победы над «Кристал Пэлас». Видео
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп решил поздравить фанатов своей команды с победой в матче 23-го тура английской Премьер-лиги с «Кристал Пэлас» (3:1).

После завершения игры немецкий специалист вышел из клубного автобуса с несколькими бутылками пива в руках и раздал их фанатам красных. Болельщики были очень рады подобному жесту со стороны Клоппа и поблагодарили его за пиво.

Клопп раздаёт фанатам бутылки пива:

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«Ливерпуль» набрал 48 очков в 22 матчах и занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Кристал Пэлас» (24) находится на 13-м месте в таблице. Лидером соревнований и действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити», набравший 57 очков в 23 встречах.

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