Ансу Фати обратился к болельщикам «Барселоны» после травмы

Нападающий «Барселоны» Ансу Фати обратился к болельщикам команды.



«К сожалению, мне придётся пережить худшую часть футбола, но я никогда не сдамся. Большое спасибо за ваши сообщения поддержки и любви. Никогда не сдавайся», — написал Фати в «Твиттере».

Напомним, форвард вышел на замену на 61-й минуте матча с «Атлетиком» (2:3) и покинул поле спустя 35 минут из-за травмы. Уходя с поля, Фати не смог сдержать слёз.

Сообщалось, что врачи выступают за то, чтобы игрок подвергся хирургическому вмешательству и окончательно закрыл мышечные рецидивы, от которых он страдает в этом сезоне. Окончательное решение будет принято после встречи с игроком и его родителями.



В том случае, если Фати сделают операцию, он может пропустить около трёх месяцев.