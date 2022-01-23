Ансу Фати обратился к болельщикам «Барселоны» после травмы
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Нападающий «Барселоны» Ансу Фати обратился к болельщикам команды.
«К сожалению, мне придётся пережить худшую часть футбола, но я никогда не сдамся. Большое спасибо за ваши сообщения поддержки и любви. Никогда не сдавайся», — написал Фати в «Твиттере».
Напомним, форвард вышел на замену на 61-й минуте матча с «Атлетиком» (2:3) и покинул поле спустя 35 минут из-за травмы. Уходя с поля, Фати не смог сдержать слёз.
Сообщалось, что врачи выступают за то, чтобы игрок подвергся хирургическому вмешательству и окончательно закрыл мышечные рецидивы, от которых он страдает в этом сезоне. Окончательное решение будет принято после встречи с игроком и его родителями.
В том случае, если Фати сделают операцию, он может пропустить около трёх месяцев.
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