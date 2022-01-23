Абрахам забил 12 голов в 12 матчах. Только Левандовски забивал чаще в топ-5 лигах с ноября

Нападающий «Ромы» Тэмми Абрахам оформил дубль в игре 23-го тура итальянской Серии А с «Эмполи» (4:2). Этот гол стал для англичанина 12-м за «волков» в 12 последних матчах. Чаще него с ноября 2021 года за команду из топ-5 лиг во всех турнирах забивал лишь форвард «Баварии» Роберт Левандовски (14). Об этом сообщает Footy Accumulators в «Твиттере».

24-летний Абрахам перешёл в «Рому» летом 2021 года из английского «Челси» за 40 млн. В нынешнем сезоне нападающий в 21 матче чемпионата Италии забил восемь голов и отдал три голевые передачи. Также на его счету шесть голов в шести матчах Лиги конференций.



Контракт Абрахама с итальянской командой рассчитан до 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 38 млн.