Абрахам забил 12 голов в 12 матчах. Только Левандовски забивал чаще в топ-5 лигах с ноября
Поделиться
Нападающий «Ромы» Тэмми Абрахам оформил дубль в игре 23-го тура итальянской Серии А с «Эмполи» (4:2). Этот гол стал для англичанина 12-м за «волков» в 12 последних матчах. Чаще него с ноября 2021 года за команду из топ-5 лиг во всех турнирах забивал лишь форвард «Баварии» Роберт Левандовски (14). Об этом сообщает Footy Accumulators в «Твиттере».
24-летний Абрахам перешёл в «Рому» летом 2021 года из английского «Челси» за 40 млн. В нынешнем сезоне нападающий в 21 матче чемпионата Италии забил восемь голов и отдал три голевые передачи. Также на его счету шесть голов в шести матчах Лиги конференций.
Контракт Абрахама с итальянской командой рассчитан до 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 38 млн.
Новость по темеДубль Абрахама помог «Роме» обыграть «Эмполи»
Комментарии
- 23 января 2022
-
23:59
-
23:51
-
23:39
-
23:33
-
23:23
-
23:20
-
23:19
-
23:16
-
23:15
-
22:51
-
22:47
-
22:39
-
22:27
-
22:19
-
22:16
-
22:15
-
22:13
-
22:03
-
21:59
-
21:58
-
21:56
-
21:47
-
21:27
-
21:24
-
21:18
-
21:16
-
21:03
-
21:02
-
20:59
-
20:49
-
20:45
-
20:43
-
20:35
-
20:34
-
20:12
Партнерский контент