Анчелотти — о ничьей с «Эльче»: обычно такие матчи проигрываются, детали стоили двух очков

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о ничьей в матче 22-го тура испанской Примеры с «Эльче» (2:2).



«Эта игра была изначально проиграна, потому что в первом тайме всё пошло не так. У нас было много моментов. Мы пропустили два гола, но хорошо отреагировали. Обычно такие матчи проигрываются. Итоговый результат хорошо говорит о команде.



Они забили с навеса. При втором пропущенном мяче нам нужно было быть более компактными. Маленькие детали стоили нам двух очков. Мы недовольны, многое стоит обдумать. Если бы мы действовали точнее, то могли бы победить.



Сейчас у нас будет небольшой перерыв. Во всех трёх турнирах дела идут неплохо. Это то, чего мы хотели. Наступает самая важная честь сезона.



Конечно, всё зависит от характеристик нападающих, которые у нас в распоряжении. У нас нет форвардов, которые хорошо играют головой. Забил Милитао, и это лучший футболист нашей команды по игре головой», — цитирует Анчелотти Bernabeu Digital.

Видеообзор матча 22-го тура Примеры «Реал» — «Эльче»:

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