Сборная Нигерии вылетела с Кубка Африки, проиграв Тунису в 1/8 финала

Сборная Нигерии проиграла Тунису в матче 1/8 финала Кубка африканских наций. Встреча прошла в Гаруа (Камерун) на стадионе «Румде Аджия» и завершилась со счётом 1:0 в пользу тунисцев.

Единственный гол в начале второго тайма забил нападающий Юссеф Мсакни. Ему ассистировал защитник Мохамед Дрегер. В середине второго тайма нигерийцы остались вдесятером: полузащитник Алекс Ивоби получил красную карточку через пять минут после выхода на замену.

Сборная Туниса вышла в четвертьфинал Кубка Африки, где сыграет с командой Буркина-Фасо, которая ранее сегодня одолела Габон (основное и дополнительное время — 1:1, серия пенальти — 7:6). Сборная Нигерии покидает турнир, в её составе, напомним, был форвард ЦСКА Чидера Эджуке.