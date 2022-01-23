Сборная Нигерии вылетела с Кубка Африки, проиграв Тунису в 1/8 финала
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Сборная Нигерии проиграла Тунису в матче 1/8 финала Кубка африканских наций. Встреча прошла в Гаруа (Камерун) на стадионе «Румде Аджия» и завершилась со счётом 1:0 в пользу тунисцев.
Единственный гол в начале второго тайма забил нападающий Юссеф Мсакни. Ему ассистировал защитник Мохамед Дрегер. В середине второго тайма нигерийцы остались вдесятером: полузащитник Алекс Ивоби получил красную карточку через пять минут после выхода на замену.
Сборная Туниса вышла в четвертьфинал Кубка Африки, где сыграет с командой Буркина-Фасо, которая ранее сегодня одолела Габон (основное и дополнительное время — 1:1, серия пенальти — 7:6). Сборная Нигерии покидает турнир, в её составе, напомним, был форвард ЦСКА Чидера Эджуке.
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