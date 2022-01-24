Защитник «Аякса» хочет присоединиться к «Барселоне» как можно скорее
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Защитник «Аякса» Николас Тальяфико хочет поскорее завершить свой переход на правах аренды в «Барселону». Об этом сообщает журналист Экрем Конур в «Твиттере».
Ранее появилась информация, что испанский клуб близок к аренде 29-летнего аргентинского футболиста.
29-летний Тальяфико стал игроком «Аякса» в январе 2018 года. В нынешнем сезоне аргентинский защитник в девяти матчах чемпионата Нидерландов забил гол. На его счету также голевая передача в двух матчах Лиги чемпионов. Контракт Тальяфико истекает в 2023 году. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 16 млн.
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