«Брентфорд» согласовал контракт с Эриксеном. Переход зависит от медицинских тестов игрока

Датский полузащитник Кристиан Эриксен, являющийся свободным агентом, близок к переходу в «Брентфорд», сообщает The Athletic.



По информации источника, «пчёлы» согласовали условия контракта с хавбеком. Соглашение будет рассчитано до конца нынешнего сезона с возможностью продления на год. Прежде чем переход состоится, футболист должен будет пройти углублённое медобследование. Футбольная ассоциация Англии и руководство английской Премьер-лиги также должны будут дать своё разрешение. Только после этого Эриксен сможет перейти в «Брентфорд».



Напомним, итальянский «Интер» решил расторгнуть контракт с футболистом, у которого установлен кардиовертер-дефибриллятор, после того как 12 июня в концовке первого тайма матча Евро-2020 Дания — Финляндия (0:1) Эриксен упал на газон и не смог подняться. Спортсмену оказывали экстренную помощь на поле на протяжении 15 минут, затем его увезли в больницу. Позднее выяснилось, что футболист перенёс остановку сердца. В Италии игроков с кардиостимуляторами не допускают к матчам.

Видеообзор матча 23-го тура АПЛ «Брентфорд» — «Вулверхэмптон»:

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