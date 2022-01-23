«Брентфорд» согласовал контракт с Эриксеном. Переход зависит от медицинских тестов игрока

Датский полузащитник Кристиан Эриксен, являющийся свободным агентом, близок к переходу в «Брентфорд», сообщает The Athletic.
По информации источника, «пчёлы» согласовали условия контракта с хавбеком. Соглашение будет рассчитано до конца нынешнего сезона с возможностью продления на год. Прежде чем переход состоится, футболист должен будет пройти углублённое медобследование. Футбольная ассоциация Англии и руководство английской Премьер-лиги также должны будут дать своё разрешение. Только после этого Эриксен сможет перейти в «Брентфорд».
Напомним, итальянский «Интер» решил расторгнуть контракт с футболистом, у которого установлен кардиовертер-дефибриллятор, после того как 12 июня в концовке первого тайма матча Евро-2020 Дания — Финляндия (0:1) Эриксен упал на газон и не смог подняться. Спортсмену оказывали экстренную помощь на поле на протяжении 15 минут, затем его увезли в больницу. Позднее выяснилось, что футболист перенёс остановку сердца. В Италии игроков с кардиостимуляторами не допускают к матчам.
Видеообзор матча 23-го тура АПЛ «Брентфорд» — «Вулверхэмптон»:
Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.
- 23 января 2022
-
23:59
-
23:51
-
23:39
-
23:33
-
23:23
-
23:20
-
23:19
-
23:16
-
23:15
-
22:51
-
22:47
-
22:39
-
22:27
-
22:19
-
22:16
-
22:15
-
22:13
-
22:03
-
21:59
-
21:58
-
21:56
-
21:47
-
21:27
-
21:24
-
21:18
-
21:16
-
21:03
-
21:02
-
20:59
-
20:49
-
20:45
-
20:43
-
20:35
-
20:34
-
20:12